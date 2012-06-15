Компания ПРОМКО организовала «Сказочную рыбалку» для воспитанников детского дома №2 г. Нижний Тагил

Ежегодное соревнование по рыбной ловле среди команд детских домов, интернатов и кадетских училищ проводилось в рамках празднования международного Дня защиты детей уже в шестой раз. В нем приняли участие 34 команды из Екатеринбурга, Кировграда, Первоуральска, Ревды и других городов Свердловской области.

Подшефные компании ПРОМКО – ребята из коррекционного детского дома №2 принимали участие в этом мероприятии во второй раз и, как минимум, в два раза улучшили свои результаты! Если в прошлом году было поймано всего 2 килограммовых карпа, то на этот раз улов команды "ЕмельКо" - 7 карпов общим весом 4180 граммов!

Сказочность события прослеживалась в названии команд и оформлении беседок, участники представляли своих героев, заранее готовили атрибутику и придумывали девиз.

«Сказочная рыбалка» состояла не только из обязательной рыбной ловли, ребятам предложили мастер-классы по фехтованию и стрельбе из лука, роспись по дереву, изготовление оберегов. Паузы заполняли циркачи-скоморохи. Яркое действие развернулось на площадке по выдуванию мыльных пузырей - они были удивительных форм и переливались всеми цветами радуги! Ребята отлично провели время и получили массу положительных эмоций!

Наиболее удачливые рыбаки были награждены дипломами и ценными призами. За самую большую рыбу весом в 3 кг был вручен приз от министра физической культуры и спорта Свердловской области Л.А. Рапопорта.