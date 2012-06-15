На выставке в Париже УВЗ представил новый Т-90С и боевую машину «Терминатор»

Россия тожеприехала на выставку, продемонстрировав действующие образцы новогомодернизированного Т-90С и боевой машины огневой поддержки «Терминатор». Этиэкспонаты были впервые представлены корпорацией «УВЗ» на зарубежной выставке.Стенд, где находились военные объекты от Уралвагонзавода, носил мощное название«УВЗ - кузница огня».

Факт участияв такой престижной выставке - это хороший шаг вперед. С интересом ознакомилисьс нашими танком и боевой машиной представители многих стран. Важно добавить,что в российской части выставочного павильона была представлена продукция «ЧТЗ-Уралтрак»,КБТМ, ЦНИИ «Буревестник», НПО «Электромашина» и других предприятий.

Как передаетпресс-служба Администрации, делегация корпорации во главе с генеральнымдиректором Олегом Сиенко провела переговоры с французскими партнерами, в томчисле группой компании Safran, с бельгийской компанией FN HERSTAL и другими.

Кроме этого Олег Сиенко побеседовал с главнымиредакторами ведущих международных журналов, специализирующихся навоенно-промышленной технике. Так что совсем скоро жители Франции, Испании,Румынии, Бразилии, Словакии, Италии, Индии и других стран смогут увидетьдостижения УВЗ, открыв страницы журналов.

Фото софициального сайта города