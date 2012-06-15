Около ста миллионов рублей не поступят в бюджет города в этом году
С 2012 года штрафы, санкции и выплаты по возмещению ущебра, которые ежегодно платят нижнетагильские нарушители ПДД, не будут поступать в бюджет города.
Каждый год жители Нижнего Тагила, оплачивая штрафы за нарушение правиладорожного движения, отправляли свои деньги в городской бюджет. В 2010 году этацифра составляла почти 68 миллионов рублей, в 2011 - почти 76 миллионов.Однако, согласно новым поправкам в бюджетном кодексе РФ, теперь 100% штрафов заправонарушения в области дорожного движения будет уходить в субъекты РФ. Тоесть Нижний Тагил будет платить штрафы в областной бюджет.
Таким образом, город недополучит достаточно большую сумму (минимум 70-80млн. рублей), которую можно бы было потратить на благоустройство, развитие илидаже на поддержание работы инспекторов ДПС и самой службы в целом.Представители ОД «Тагил без ям» сделали официальный запрос в администрациюгорода и получили ответ, документ прилагаем.
Фото с сайта tagil.bezyam.ru