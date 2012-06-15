Около ста миллионов рублей не поступят в бюджет города в этом году

Каждый год жители Нижнего Тагила, оплачивая штрафы за нарушение правиладорожного движения, отправляли свои деньги в городской бюджет. В 2010 году этацифра составляла почти 68 миллионов рублей, в 2011 - почти 76 миллионов.Однако, согласно новым поправкам в бюджетном кодексе РФ, теперь 100% штрафов заправонарушения в области дорожного движения будет уходить в субъекты РФ. Тоесть Нижний Тагил будет платить штрафы в областной бюджет.