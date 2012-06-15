По итогам Фестиваля качества продукция ОАО «Молочная Благодать» признана лучшей

С 29 по 31 мая в Екатеринбурге в двенадцатый раз прошел ежегодный Фестиваль качества молочной продукции и мороженого. Его организаторами выступают Центр «Гарантия качества» при поддержке Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей и Департамента торговли, питания и услуг Свердловской области. Цель фестиваля — выявление и пропаганда качественной продукции, представленной на рынке Екатеринбурга и области.

Молоко — это продукт, который относится к категории товаров первой необходимости. Сегодня все предприятия молочной отрасли работают в соответствии с Федеральным Законом №88-ФЗ («Технический регламент на молоко и молочную продукцию»), в котором устанавливаются жесткие требования безопасности к молочной продукции, процессам ее производства и маркировке. Столь высокие требования к пищевой безопасности и рост культуры потребления покупателей делает проведение Фестиваля актуальным.

Всего на конкурс в этом году было выставлено 74 образца продукции от 10 предприятий Свердловской и Тюменской областей. При оценке качества продукции учитывались органолептические показатели: консистенция, цвет, вкус и запах. Также оценивалась маркировка упаковки на достоверность информации о наименовании, составе и свойствах молочной продукции.

Нужно отметить высокую компетентность состава жюри. В состав дегустационной комиссии вошли специалисты Департамента торговли, питания и услуг Свердловской области, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей, ФБУЗ Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, Свердловской контрольно-производственной лаборатории по качеству молочной продукции и представители предприятий-участников Фестиваля качества.

По итогам конкурса продукция «Молочной Благодати» — молоко питьевое пастеризованное 3,2%, кефир 2,5%, творог 9%, йогурт «Чернослив-мюсли» 1,5%, простокваша 4%, ацидофилин 2,5% — получила наивысший балл и удостоена Диплома I степени. Образцы-победители Фестиваля полноправно считаются эталоном качественной продукции.