Porsche Macan демонстрирует фотошпионам свою спортивность

Фотографы, распространяющие изображения Porsche Macan, отмечают, что снимки сделаны в условиях сильного ливня, но кроссовер держался на мокрой трассе очень уверенно и почти не кренился. Какую именно внешность получит новинка, пока точно неизвестно – делать выводы о дизайне по тестовым прототипам преждевременно. А вот о платформе и силовых агрегатах кое-что стало известно. Ранее сообщалось, что Macan использует платформу кроссовера Audi Q5, но с более широкой колеей. Топовая модификация новой модели получит, вероятнее всего, 370-сильный шестицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом объемом 3 литра, созданный по образцу мотора, используемого на модели Cayman. Базовая версия, по сообщению портала Motor Authority, будет оснащаться 220-сильным турбированным четырехцилиндровым двигателем. Кроме того, Macan позаимствует у Audi трехлитровый дизель, развивающий около 300 лошадиных сил. По осторожным оценкам руководителя Porsche Матиаса Мюллера, продажи Porsche Macan могут быть зафиксированы на уровне 50-55 тысяч машин в год. Основной задачей новинки должно стать привлечение на сторону Porsche новых покупателей. Производство кроссовера должно стартовать в конце следующего года.