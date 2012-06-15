Проверьте, чем Вы дышите!

Своевременная диагностика системы позволит вовремя обнаружить неисправности и предупредить более серьезные поломки в автомобиле. Кроме того, благодаря регулярной замене салонных фильтров уменьшается риск появления инфекционных заболеваний в жаркий период.

Всем участникам акции будет предложено пройти диагностику системы кондиционирования за 599 рублей1 и приобрести угольные салонные фильтры за 800 рублей2. Кроме того, в период с 15 июня по 31 июля будут действовать специальные цены на широкий спектр сезонных оригинальных аксессуаров ŠKODA.

Компания ŠKODAAUTO Россия рекомендует проводить диагностику системы кондиционирования не реже одного раза в год перед началом сезона активной эксплуатации.

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1Условия акции распространяются на все модели ŠKODA, оснащенные системой кондиционирования (кроме модели Felicia). Акционная цена на салонный фильтр действует после прохождения диагностики для всех моделей ŠKODA, оснащенных системой кондиционирования (кроме модели Felicia). Указаны рекомендованные розничные цены с НДС. Информацию об актуальной стоимости уточняйте в дилерских центрах, участвующих в акции.

2Акционная цена на салонный фильтр действует после прохождения диагностики для всех моделей ŠKODA, оснащенных системой кондиционирования (кроме модели Felicia).

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