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С самого утра жителей Вагонки развлекал оркестр. «Что это и кто организовал концерт?» - недоумевают радостные слушатели
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С самого утра жителей Вагонки развлекал оркестр. «Что это и кто организовал концерт?» - недоумевают радостные слушатели

15 июня 2012, 14:02Общество
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