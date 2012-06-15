С самого утра жителей Вагонки развлекал оркестр. «Что это и кто организовал концерт?» - недоумевают радостные слушатели

В адрес портала Tagilcity.ru поступила информация от одного из пользователей, что в 8:30 утра на строительной площадке возле рынка «Алтайский» состоялся концерт инструментальной музыки.

Пятнадцать музыкантов во главе с дирижером, одетые в парадную форму: белые рубашки, красные галстуки и черные шляпки, развлекали население окрестных домов. Время от времени в перерывах между песнями в воздух взлетали связки желто-красных шаров описывает действо пользователь.

При этом он уточняет, что большинство слушателей было в недоумении: «Что это было и кто организовал концерт?». Зная, что неподалеку находится школа №95, в которой есть свой собственный оркестр, часто организующий публичные выступления, корреспондент портала начала звонить туда. Директор школы Елена Репина не подтвердила догадки и объяснила, что сегодня ребята там точно не выступали. К тому же, рассказала секретарь, их руководитель сейчас в отпуске.

Действительно, что же это было? Кто организатор замечательного, хоть и столь раннего действа? Если кто-то из пользователей знает ответы на эти вопросы или располагает фотографиями выступления, просьба отозваться в комментариях к новости.

За неимением фото выступления, на изображении - оркестр школы № 95 на Вагонке.