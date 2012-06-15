Suzuki освежила компакт-кар Splash
15 июня 2012, 07:09ОбществоРОман БОТов
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Компания Suzuki вывела на европейский рынок обновленный компакт-кар Splash. Модель получила лишь косметические изменения внешности: другой передний и задний бампер, которые увеличили габаритную длину хэтчбека на шесть сантиметров, увеличенную решетку радиатора, а также два дополнительных варианта окраски кузова (голубой и коричневый). В салоне обновленного Suzuki Splash теперь будут использоваться материалы другой фактуры и цвета.
Также появится иная приборная панель. В Европе компакт-кар предлагается с трехцилиндровым бензиновым мотором объемом один литр, развивающим 67 лошадиных сил и 90 Нм крутящего момента, а также с 91-сильным агрегатом объемом 1,2 литра. Оба мотора работают в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач, а для самого мощного мотора в качестве опции предлагается четырехступенчатый «автомат». Цены на Splash будут начинаться от 9899 евро, что на 600 евро дорестайлингового хэтчбека.
Фото Suzuki
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