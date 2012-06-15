Тагильчане, поучаствовавшие в акции «100 рублей спасут жизнь», в том числе помогли и Глебу Кислицыну из Миасса (ВИДЕО)

При этом следующая такая акция пройдет 1 июля. Сегодня, 15 июня, прошла ровно половина времени, отделяющего предыдущую акцию от следующей. Портал Tagilcity.ru, пользователи которого приняли активное участие в акции, подводит ее итоги.

Итак, организаторам акции удалось собрать около 150 000 рублей на лечение ребят. В акции приняли участие более тысячи человек по всей стране. Одним из тех, кому помогут собранные деньги, стал 8-летний мальчик Глеб Кислицын из города Миасса Челябинской области. Ребенок болен гидроцефалией до стадии аненцифалии, эпилепсией, тетрапарезом. Малыша воспитывает только папа. Он и сам Глеб приняли участие в записи видеоролика, в котором поблагодарили неравнодушных к их проблеме людей. Сумма, которую они получили благодаря акции, невелика, 50 тысяч рублей, но Кислицыны рады любым деньгам, необходимым для дорогостоящего лечения ребенка.