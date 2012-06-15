Уже завтра Муринские пруды окунутся в невероятную атмосферу клубного саунда – приходим все!

Прежде всего, о музыке. Среди направлений будут представленыразновидности Techno cсуб-стилями groove, minimal, а также House в подвидах tech и progressive. Многиесчитают, что эту музыку не нужно стараться понять, ее важно чувствовать. Длямногих это стиль жизни, в ритмах саунда отдается такт шагов, движение. Этозавораживающая музыка, бодрящая, ритмичная, космичная, бесконечная.

На Open-Airожидается facecontrol, главной задачей которого станет проверять возрастсобравшихся, другими словами, на вечеринку попадут люди от 18-ти и старше. Нона этом функции «контроля» заканчиваются, потому что приходить отдыхать можно вчем угодно. Да, это будет самая крутая тусовка, куда пустят и в спортивнойодежде, и, по словам организаторов, даже в трусах. Главное - позитив, хорошеенастроение!

Конечно, будет охрана, поэтому веселясь до утра можноне переживать за безопасность, она будет обеспечена. Добавим, что на Open-Airбудет работать бар, скорее всего пивной. Еще отметим, что территория праздникабудет занимать серьезную площадь, огороженную специальной лентой. В общем, всетонкости-формальности соблюдены, можно смело отправляться танцевать, прихвативс десяток друзей.