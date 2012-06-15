В Нижнем Тагиле официально разрешено отдыхать только на пляже в санатории «Леневка»

Больше всего повезло Новоуральску, там одобрены целых 3 пляжа. В остальных городах число разрешенных мест для отдыха насчитывает не более 1-го пляжа. Такая ситуация и в нашем Нижнем Тагиле. Пляж санатория-профилактория «Леневка» - единственное место, где безопасно отдыхать с точки зрения ГИМС.

Факт, конечно, печальный, в связи с ним остро встал вопрос, а что будет, если пойти отдыхать, например, на городской пляж возле Тагильского пруда, не получится ли вместо отдыха какой-нибудь штраф?

Нет, штрафы в этом случае совершенно не предусмотрены, отдыхать люди могут, где хотят, это законно представитель ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Так что можно смело отправляться отдыхать, куда только душа пожелает... но на «Леневке» будет безопасней всего.