22 июня в Нижнем Тагиле состоится торжественный спуск яхты «Ника»
15 июня 2014, 09:30Общество
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22 июня в 11.00 часов на водно-спортивной базе «Спартак» (ул. Береговая-Ударная,1) состоится торжественный спуск на воду яхты «Ника», построенной по чертежам детского писателя Владислава Крапивина руками ребят Крапивинского отряда «Кречет».
Крапивинский отряд «Кречет», созданный в городе Нижний Тагил в 2011 году, на протяжении трех лет успешно реализует совместные проекты со Свердловской региональной общественной организацией «Город добрых людей» при поддержке Администрации города Нижний Тагил.
Кроме яхтенного дела подростки занимаются фехтованием, журналистикой и краеведением.
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