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22 июня в Нижнем Тагиле состоится торжественный спуск яхты «Ника»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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22 июня в Нижнем Тагиле состоится торжественный спуск яхты «Ника»

15 июня 2014, 09:30Общество
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