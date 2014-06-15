22 июня в Нижнем Тагиле состоится торжественный спуск яхты «Ника»

Крапивинский отряд «Кречет», созданный в городе Нижний Тагил в 2011 году, на протяжении трех лет успешно реализует совместные проекты со Свердловской региональной общественной организацией «Город добрых людей» при поддержке Администрации города Нижний Тагил.