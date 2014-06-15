НАСА: экстравертам не место в экспедиции на Марс
В рамках подготовки к длительным космическим экспедициям специалисты НАСА провели исследование, предметом которого стал анализ психологической совместимости членов космического экипажа. В своей работе ученые полагались на данные, полученные в результате экспериментов, во время которых астронавты на протяжении более чем 100 дней жили в импровизированном космическом корабле.
Психолог Сьюзан Белл, принимавшая участие в исследовании, сравнила атмосферу космической экспедиции с крошечным автомобилем, где люди находятся в ограниченном пространстве. По ее мнению, экстраверты чувствуют себя намного сложнее в подобных условиях, сообщает Scientific American
Хотя люди с подобным складом психики более общительны и контактны, некоторым они могут показаться слишком навязчивыми или требующими к себе повышенного внимания. Такие нюансы поведения могут раздражать остальных членов экипажа.
Также исследователи отмечают, что экстраверты склонны к частой смене деятельности, и хотя на борту космического корабля найдется работа для каждого, она в скором времени начнет казаться неусидчивому экстраверту однообразной и монотонной.
Тем не менее ученые не спешат «ставить крест» на экстравертах-астронавтах. По их мнению, состав будущей миссии на Марс должен быть сбалансированным. Исследователи предполагают, что добиться комфортной психологической атмосферы на борту «космического корабля дальнего следования» можно будет при помощи специальных обучающих методик, которые еще предстоит разработать.
И хотя большинсво людей даже не думают учавствовать в полете, все с нетерпением его ждуть, ведь тогда на Марсе появится интернет! А это в свою очередь означает, что на сайтах появятся самые красивые картинки парню и девушке, причем, вполне вероятно, в большом количестве. И самое главное - на них не будет дурацких подписей, а качесво наверняка обудет высоким.