НАСА: экстравертам не место в экспедиции на Марс

Психолог Сьюзан Белл, принимавшая участие в исследовании, сравнила атмосферу космической экспедиции с крошечным автомобилем, где люди находятся в ограниченном пространстве. По ее мнению, экстраверты чувствуют себя намного сложнее в подобных условиях, сообщает Scientific American

Хотя люди с подобным складом психики более общительны и контактны, некоторым они могут показаться слишком навязчивыми или требующими к себе повышенного внимания. Такие нюансы поведения могут раздражать остальных членов экипажа.

Также исследователи отмечают, что экстраверты склонны к частой смене деятельности, и хотя на борту космического корабля найдется работа для каждого, она в скором времени начнет казаться неусидчивому экстраверту однообразной и монотонной.

Тем не менее ученые не спешат «ставить крест» на экстравертах-астронавтах. По их мнению, состав будущей миссии на Марс должен быть сбалансированным. Исследователи предполагают, что добиться комфортной психологической атмосферы на борту «космического корабля дальнего следования» можно будет при помощи специальных обучающих методик, которые еще предстоит разработать.