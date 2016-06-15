149 человек, 24 единицы техники продолжают искать трех туристов, пропавших под Североуральском
15 июня 2016, 15:40Общество
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В поисках пропавших людей – 10-летней девочки и двух взрослых – спасатели и волонтеры обследовали около 14 тысяч гектаров леса. Еще 50 тысяч гектаров облетел вертолет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Пока поиски не дали результата.
Поисковые мероприятия продолжаются. На сегодня запланировано пройти еще 7,5 тысячи гектаров. Поиски осложнены тем, что в этой горной местности много болот. Кроме того, сейчас много мошкары и встречаются медведи.
К поиску будут подключены беспилотные летательные аппараты, рассказал Сергей Щербаков, замглавы свердловского управления МЧС.
Напомним, 12 июня трое туристов отстали от группы из 20 человек во время прохождения маршрута «Казанский Камень». К спасателям информация об их пропаже поступила на следующий день.
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