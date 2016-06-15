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149 человек, 24 единицы техники продолжают искать трех туристов, пропавших под Североуральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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149 человек, 24 единицы техники продолжают искать трех туристов, пропавших под Североуральском

15 июня 2016, 15:40Общество
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