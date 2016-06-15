До конца 2016 года в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги на 15 улицах и обустроят 61 остановочный пункт

На прошедшем 15 июня совещании в администрации города подрядчики отчитались о проделанной работе. Так, ремонт на улице Кузнецкого уже практически завершен. На улице Верхняя Черепанова заканчивается укладка бордюров. На улицах Джамбула и Сульфатная работа только началась — идет подготовка основания дорог. Выравнивающий слой кладется на улице Щорса. Ещё 7 улиц ждут своей очереди.

Проводимый ремонт коснется движения транспорта на Тагилстрое. С 1 июля на улице Балакинская закроют движение транспорта. Улица будет открыта лишь после фактического завершения на ней ремонтных работ. На остальных улицах движение транспорта не будут ограничивать.

Для Нижнего Тагила актуальна проблема отсутствия на остановках общественного транспорта какого-либо укрытия от непогоды. На дорогах, где проводится и будет проводиться ремонт, находится 61 остановочный пункт. Мэр Нижнего Тагила поручил рассмотреть вопрос об установке на них остановочных комплексов.