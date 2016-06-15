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До конца 2016 года в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги на 15 улицах и обустроят 61 остановочный пункт
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До конца 2016 года в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги на 15 улицах и обустроят 61 остановочный пункт

15 июня 2016, 19:40ОбществоДенис Таратонов
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