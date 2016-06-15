Капроновые сети: краткая характеристика

Рыбная ловля – не только увлекательное хобби. Это еще и отличный способ запастись вкусным и полезным продуктом, а также заработать неплохие средства. На практике доказано, что опытные рыбаки могут без особых усилий поддерживать семейный бюджет. Чтобы сделать процесс ловли комфортным и доступным, необходимо обзавестись качественными снастями – удочками и сетями. Первые подойдут для хобби, а вторые – для промысла. Но прежде чем использовать невод, необходимо изучить законы и правила выбора. Дело в том, что заниматься промышленным уловом можно не во всех водоемах и не в период нереста.

Одним из самых распространенных вариантов рыболовецких снастей является сеть капроновая, которая представлена на рынке в различных модификациях. Подобные виды товаров классифицируются на морские, кастинговые, рамовые, жаберные, трехстенные. Выбор изделия зависит от типа рыбы и ее объема, особенностей водоема, способа ловли и других показателей.

Помимо капрона, для производства промышленных снастей применяется другие варианты прочных нитей – леска, трикотаж, нейлон. Но наиболее востребованным все же остается синтетическое полиамидное волокно. Приобрести сети сегодня можно в различных специализированных точках – в обычных магазинах и виртуальных. Как правило, на сайтах продукция предоставлена в более широком ассортименте и стоимость ее ниже рыночной. Перед покупкой в интернет-магазине нужно убедиться в надежности торговой точки.

Основные характеристики капроновых сетей

Капрон представляет собой эластичное и высокопрочное волокно, способное растягиваться и удерживать большие нагрузки. Материал легко принимает необходимую форму, а затем возвращается в исходное состояние. Он не впитывает влагу, без проблем очищается от водорослей и чешуи. На нем редко заводятся вредные микроорганизмы. Сети из капроновых нитей имеют ячейки правильной формы и равномерных размеров. Изделия не подвергаются разбуханию. Кроме того, они не нуждаются в длительном просушивании.