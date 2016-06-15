Тагильчанин отсудил у государства 1,2 миллиона рублей за годы под следствием

По версии следствия, тагильчанин убил мужа своей бывшей сожительницы, а также имел отношение к смерти еще одного мужчины. Суд в свое время признал его виновным по статье «Убийство», а по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью – оправдал.

Вениамин получил срок – 10 лет в колонии строгого режима, однако, поторопился обжаловать его. Свердловский областной суд признал жалобу обоснованной и передал дело в президиум суда Свердловской области, который признал Вениамина невиновным.

На этом следствие не закончилось. Тагильчанин остался под подпиской о невыезде, следователи пошли по новому кругу. Заключительная нота была поставлена лишь в 2015 году: доказательная база оказалась недостаточной.

За эти годы мужчина шесть с половиной лет был под следствием, три из которых находился под стражей. Вениамин решил отсудить компенсацию за действия следствия, обратившись в Тагилстроевский районный суд. И уже в январе 2016 года суд требования пострадавшего удовлетворил и взыскал с Минфина 1 миллион 245 тысяч рублей, 45 из которых – траты на судебные дела. Добавим, что данное решение было также обжаловано в следующей инстанции, но судья решения предыдущего коллеги не изменил.