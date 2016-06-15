Торт с «контрабандой» пыталась пронести в СИЗО тагильчанка (ФОТО)

Сотрудникам правоохранительных органов давно известен этот способ передачи вещей арестованным. В комнате приёма передач на специальном оборудовании сим-карта была обнаружена.

Как сообщает ГУФСИН, тагильчанка намеревалась передать торт гражданину, арестованному за преступление, связанное с наркотиками. Неизвестно, получил ли он в итоге предназначавшийся ему торт.