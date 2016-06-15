Торт с «контрабандой» пыталась пронести в СИЗО тагильчанка (ФОТО)
15 июня 2016, 12:40ОбществоДенис Таратонов
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В начале этой недели, 13 июня, в СИЗО-3 жительница Нижнего Тагила попыталась передать одному из арестованных сим-карту сотового телефона. Для этого женщина использовала классический прием — «контрабанду» она поместила внутри торта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудникам правоохранительных органов давно известен этот способ передачи вещей арестованным. В комнате приёма передач на специальном оборудовании сим-карта была обнаружена.
Как сообщает ГУФСИН, тагильчанка намеревалась передать торт гражданину, арестованному за преступление, связанное с наркотиками. Неизвестно, получил ли он в итоге предназначавшийся ему торт.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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