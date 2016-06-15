В Камышлове сотрудник дома-интерната похитил с банковских карт стариков около 80 тысяч рублей

Судом установлено, что обвиняемый, работавший в государственном учреждении социального обслуживания населения, в период с июля по август 2015 года имел доступ к банковским картам, находившихся на попечении дома-интерната стариков. С десяти банковских счетов злоумышленник присвоил себе денежные средства в общей сложности на сумму в 81 тысячу рублей. Для пятерых пострадавших от действий мошенника стариков, ущерб оказался значительным. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступных деяниях.