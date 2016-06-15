В Камышлове сотрудник дома-интерната похитил с банковских карт стариков около 80 тысяч рублей
Бывший работник Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов г. Камышлова был признан судом виновным в совершении краж, причинивших значительный ущерб потерпевшим.
Уголовное дело в отношении подозреваемого, являющегося сыном бывшего директора вышеозначенного дома-интерната, было возбуждено по результатам прокурорской проверки.
Судом установлено, что обвиняемый, работавший в государственном учреждении социального обслуживания населения, в период с июля по август 2015 года имел доступ к банковским картам, находившихся на попечении дома-интерната стариков. С десяти банковских счетов злоумышленник присвоил себе денежные средства в общей сложности на сумму в 81 тысячу рублей. Для пятерых пострадавших от действий мошенника стариков, ущерб оказался значительным. Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступных деяниях.
В ходе расследования уголовного дела, мошенник частично возместил причиненный пострадавшим ущерб, выплатив им в общей сложности 47 тысяч рублей. Учитывая это, суд приговорил обвиняемого к 200 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.
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