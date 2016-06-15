В Нижнем Тагиле на улице Пархоменко меняют канализационные трубы (ФОТО)
15 июня 2016, 19:20ОбществоДенис Таратонов
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Сегодня, 15 июня, жители Нижнего Тагила могли заметить, что на улице Пархоменко, у дома №5, проводятся земляные работы. Там проходит замена труб.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме рабочих к работе привлечена техника — рытьё траншеи осуществлял экскаватор. Как рассказали журналисту TagilCity.ru участники рабочего процесса, рыть траншею понадобилось для замены канализационных труб.
Идет замена канализации. Старая труба износилась, поэтому меняем сообщил один из мужчин.
От ремонтных работ немного пострадала клумба с цветами и газон.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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