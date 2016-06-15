Все матчи ЕВРО-2016 в твоих руках

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По итогам мая, Франция входит в топ-20 самых посещаемых уральскими абонентами «МегаФона» стран мира. Для преданных болельщиков, которые отправятся лично поддержать нашу сборную на европейском первенстве, «МегаФон» предлагает выгодные опции международного роуминга. Пакет 65МБ всего за 260 рублей в сутки и опция «Весь мир» с 40 минутами бесплатных входящих звонков сделают пребывание за рубежом комфортным. Подробности выгодных предложений можно прочитать на сайте компании в разделе роуминг http://svr.megafon.ru/roaming/.

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