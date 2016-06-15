Жильцам одного из дворов в центре Нижнего Тагила предложено самостоятельно уложить в ямы асфальт, оставленный коммунальщиками (ФОТО)

После его появления он начал затруднять местным жителям и экстренным службам проезд по двору. Около подъездов дома №82 улицы Горошникова, находящегося в этом дворе, было размещено объявление, в котором управляющая компания призывает жителей дома самостоятельно разбросать асфальт по ямам и выбоинам, рассказал житель центра Нижнего Тагила.

Навалили кучу из остатков асфальта (метра полтора высотой). Написали объявление. В итоге куча слиплась, никто не может проехать, в том числе машина реанимации сообщил тагильчанин Андрей.

В компании, обслуживающей дом, объяснили, что это нормальная практика. Скол асфальта был привезён после многочисленных просьб жителей дома.

Асфальт был привезён в ответ на обращения многих жителей дома. Дворовая дорога находится в очень плохом состоянии. Жильцы второго подъезда жаловались на то, что буквально не могут проехать. Мы привезли скол 10 июня. Там ничего не могло слипнуться, ведь он не пропитан битумом. Жильцы дома, собственники близлежащих гаражей, вместо того, чтобы выйти с лопатами и разбросать, чего-то ждали. Ведь скол асфальта привезён в первую очередь для них объяснила мастер обслуживающей компании «Сантех-М» - Лидия Жарий.

В обслуживающей компании рассказали о том, почему этой работой должны заниматься жильцы, а не коммунальщики. Дело в нехватке финансирования и рабочих рук.

Наши дворники – это женщины пенсионного и предпенсионного возраста. Такая работа не для них. Отремонтировать дорогу полностью, а не засыпать ямы, мы не можем из-за того, что у дома недостаточно средств. Деньги, перечисляющиеся на текущие ремонты, используются для более приоритетных работ объяснила Лидия Жарий.

Представители обслуживающей компании отметили, что в доме уже нашлись инициативные жильцы, которые пришли в офис и взяли две лопаты для того, чтобы разбросать привезённый скол асфальта по ямам. Точное время не уточняется, но принять участие в работах может каждый житель двора, у которого есть инструмент.