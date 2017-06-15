30 нелегальных мигрантов отправились из Екатеринбурга на родину за свой счёт
15 июня 2017, 08:30Общество
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Накануне Россию покинули 30 нелегальных мигрантов. Это 21 уроженец Узбекистана, 6 - Таджикистана и еще двое из Киргизии и Азербайджана.
Сюжеты: Екатеринбург
Все иностранцы находились в России незаконно: у них отсутствовали документы, разрешающие пребывать в стране.
Все 30 мигрантов получили штрафы в размере двух тысяч рублей.
Кроме того, билеты домой были куплены на их деньги. Это делается для экономии федеральных средств, пишет E1.ru. Сотрудники ФМС сотрудничают с их семьями и самими мигрантами, чтобы те приобретали билеты за свой счёт.
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