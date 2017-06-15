30 нелегальных мигрантов отправились из Екатеринбурга на родину за свой счёт

Все иностранцы находились в России незаконно: у них отсутствовали документы, разрешающие пребывать в стране.

Кроме того, билеты домой были куплены на их деньги. Это делается для экономии федеральных средств, пишет E1.ru. Сотрудники ФМС сотрудничают с их семьями и самими мигрантами, чтобы те приобретали билеты за свой счёт.