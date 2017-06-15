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90 выпускников школы в Тавде получили неудовлетворительные оценки из-за ошибки организаторов экзамена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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90 выпускников школы в Тавде получили неудовлетворительные оценки из-за ошибки организаторов экзамена

15 июня 2017, 14:35Общество
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