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Начальник тагильской полиции полковник Абдулкадыров лично предупредил ветеранов о мошенниках (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Начальник тагильской полиции полковник Абдулкадыров лично предупредил ветеранов о мошенниках (ФОТО)

15 июня 2017, 08:00Общество
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