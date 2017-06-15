Начальник тагильской полиции полковник Абдулкадыров лично предупредил ветеранов о мошенниках (ФОТО)

В первую очередь, полковник Абдулкадыров отметил, что за последние несколько лет количество таких преступлений значительно снизилось, в том числе благодаря работе сотрудников полиции. Теперь тагильским правоохранителям в поиске злоумышленников помогает система видеонаблюдения «Безопасный город».

Полковник рассказал тагильским ветеранам о том, что мошенники приходят к пожилым людям в обличье соцработников, коммунальщиков, газовиков и др. Они входят в доверие и либо выманивают, либо похищают деньги, отвлекая людей другими делами. Обо всех случаях, а также обо всех визитах следует сообщать в полицию, убедительно попросил полковник Абдулкадыров.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Кроме того, начальник полиции попросил присутствующих информировать о мошеннических действиях и подозрительных визитах своих пожилых знакомых, соседей, которые не защищены и которых могут обидеть.

В завершение встречи ветеранам раздали памятки с полезной информацией. Тагильчане, в свою очередь, поблагодарили гостей за информативную встречу.