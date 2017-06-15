Отец нижнетагильского депутата Алексея Балыбердина арестован за управление транспортным средством в нетрезвом виде

Как пишет АН «Между строк», Владимир Балыбердин – отец депутата – был задержан в момент управления мотоциклом. Он не имел водительских прав, а в его крови обнаружили алкоголь. Инцидент произошел 10 июня. В этот день пенсионер направлялся на рыбалку.