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Заявка России на возможность принять ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентована в Париже (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заявка России на возможность принять ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентована в Париже (ВИДЕО)

15 июня 2017, 10:40Общество
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