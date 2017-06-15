Заявка России на возможность принять ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге презентована в Париже (ВИДЕО)

14 июня в Париже мировому сообществу была представлена презентация Екатеринбурга на проведение у себя всемирной выставки ЭКСПО-2025.

Сотни иностранных журналистов, дипломатов, чиновников, бизнесменов увидели видеопрезентацию уральской столицы. В своих выступлениях участники российской делегации, среди которых был и врио губернатора Свердловской области Куйвашев, представили Екатеринбург как крупнейший промышленный научный образовательный и культурный центр России.

Уральская столица уже была ранее кандидатом на проведение ЭКСПО, но проиграла Дубаю. Тем не менее, члены уральской команды не оставили надежду на принятие участия в конкурсе еще раз и приложили все силы, чтобы еще раз доказать, что достойны провести у себя такое крупное международное мероприятие.

Евгений Куйвашев обратился к присутствующим на английском языке:

ЭКСПО 2025 — отличная возможность показать всему миру новый облик, новые грани новой России. Мы являемся надежным партнером, и, если нам будет предоставлена возможность провести ЭКСПО 2025, мы пройдем весь путь до конца и сделаем выставку успешной для нас как организаторов и для международных участников — наших партнеров. Я уверен, что, если Екатеринбург будет выбран в качестве места проведения Всемирной выставки в 2025 году, никто не пожалеет о таком решении, и наш город станет настоящим открытием для глаз и сердец тех, кто его посетит.

Завершением выступления российской делегации стала короткая видео-открытка с видами Екатеринбурга: цирка, оперного театра, вокзала, УрФУ, Храма-на-Крови, каслинского павильона из музея ИЗО, дома Севастьянова.

Напомним, кроме России, на проведение ЭКСПО-2025 претендуют Япония, Азербайджан и Франция.