Кто виновен в смерти? Хозяева и веткабинет в Нижнем Тагиле разбираются в гибели кота

Тагильчанка рассказала, что у кота возникли проблемы со здоровьем, животное принимало еду, но при этом похудело, и у него появились признаки обезвоживания.

Привезли им обезвоженного, но способного ходить и кушать кота, по анализам крови врач по фамилии Отинова решила, что у лохматого проблемы с почками сообщила тагильчанка.

Коту было назначено лечение, в том числе капельницы. Женщина обращалась в веткабинет перед длинными праздничными выходными. На время праздников, по словам владелицы животного, ветврач уехала из города. Тагильчанку возмутило, что ее об этом не уведомили, и она с больным котом вынуждена была обращаться к другому врачу. Ветеринар предположил, что у кота не проблемы с почками, а нарушения, связанные с работой ЖКТ.

После второй капельницы у кота случился инсульт, а после, спустя несколько часов, отказали задние лапы, он не вставал с постели вообще. Через два дня нам пришлось его усыпить, так как у него отказало все тело, он сам мог только дышать описала состояние домашнего любимца женщина.

Редакция TagilCity.ru обратилась в «Семейный любимец» за комментариями по поводу произошедшего. В веткабинете пояснили, что кота к ним привезли в плохом состоянии.

Кот выглядел так, будто не ел несколько недель. Кожа от костей отходила. Может, они его не кормили, но он был в очень плохом состоянии. Мы даже не могли дать никаких гарантий, что он поправится рассказала сотрудница веткабинета.

Животное было осмотрено, взяты анализы и назначено лечение.

Сначала мы заподозрили диабет. Взяли анализы у животного. Хозяева не возражали. По анализам диагноз не подтвердился. Анализы были нормальные. Врач поставила диагноз «почечная недостаточность» и небольшие проблемы с печенью. Лечение было назначено. Врач сделал все необходимое прокомментировали ход лечения в веткабинете.

Работники веткабинета уточнили, что состояние кота, доставленного хозяевами в клинику, не позволяло делать прогнозов.