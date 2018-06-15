«Магадан без ям»: Сергей Носов рассказал о специфике работы с общественностью

На вопрос о возможности появления в Магадане общественного движения, похожего на движение «Тагил без ям», Сергей Носов пояснил, что там несколько иные проблемы с дорогами. Если в Нижнем Тагиле это в основном ямы, то, например, основная проблема, которую необходимо решить на федеральной трассе «Колыма» – это пыль, которая поднимается от транспорта в летний период из-за того, что трасса практически грунтовая.

Помимо этого, Сергей Носов отметил, что в Магаданской области несколько иная специфика транспортной составляющей, что определяет реализацию и решение всех вопросов по этому направлению.

Если брать Магаданскую область, то там своя специфика, там настолько сложна транспортная составляющая, что определяется в реализации всех вопросов или направлений. Очень многое зависит от транспорта. Например, мы избавлялись от угольных котельных, а в Магаданской области с точки зрения эффективности - самые лучшие котельные. Они работают на мазуте, на дизельном топливе и даже на электричестве. Везде свои сложности. Чем труднее, тем интереснее пояснил Сергей Носов.

Также бывший мэр Нижнего Тагила подчеркнул, что в работе с общественностью всегда нужно быть открытыми, и личные приемы глав субъектов РФ для граждан должны быть доступны.