Опыт работы тагильского сервиса «Городской контроль» будет применяться в Магадане
Опыт решения проблем с помощью сервиса «Городской контроль», который работает в Нижнем Тагиле, будет применяться в Магаданской области.
Сергей Носов отметил, что опыт Нижнего Тагила по созданию сервиса «Городской контроль», благодаря которому граждане могут задать вопросы, оставлять обращения и жалобы, будет использоваться в Магаданской области.
Сейчас, в целом, будет меняться подход и уделяться серьезное внимание реакции на обращения граждан на жалобы рассказал Сергей Носов.
Врио губернатора Магаданской области сказал, что работа с обращениями граждан является частью государственной политики, однако создание подобного сайта является чем-то новым в этой сфере. В Нижнем Тагиле сайт по работе с жителями города показал хорошие результаты, и в этом вопросе Нижний Тагил может передать опыт Магадану.
Нижнему Тагилу есть, чем гордиться, есть, что показать, чем поделиться. Реакция на сайте была не просто оставить сообщение, а все-таки постараться решить проблему отметил Сергей Носов.
Напомним, что 6 июня в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила прошла проверка пяти объектов, которые стали поводом для обращения жителей города в «Городской контроль».
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