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Опыт работы тагильского сервиса «Городской контроль» будет применяться в Магадане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опыт работы тагильского сервиса «Городской контроль» будет применяться в Магадане

15 июня, 21:55Общество
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