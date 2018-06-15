Опыт работы тагильского сервиса «Городской контроль» будет применяться в Магадане

Сергей Носов отметил, что опыт Нижнего Тагила по созданию сервиса «Городской контроль», благодаря которому граждане могут задать вопросы, оставлять обращения и жалобы, будет использоваться в Магаданской области.

Сейчас, в целом, будет меняться подход и уделяться серьезное внимание реакции на обращения граждан на жалобы рассказал Сергей Носов.

Врио губернатора Магаданской области сказал, что работа с обращениями граждан является частью государственной политики, однако создание подобного сайта является чем-то новым в этой сфере. В Нижнем Тагиле сайт по работе с жителями города показал хорошие результаты, и в этом вопросе Нижний Тагил может передать опыт Магадану.

Нижнему Тагилу есть, чем гордиться, есть, что показать, чем поделиться. Реакция на сайте была не просто оставить сообщение, а все-таки постараться решить проблему отметил Сергей Носов.

Напомним, что 6 июня в Тагилстроевском районе Нижнего Тагила прошла проверка пяти объектов, которые стали поводом для обращения жителей города в «Городской контроль».