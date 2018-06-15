«Попалась бракованная балка»: часть строящегося дома рухнула в Екатеринбурге (ФОТО)
15 июня, 07:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала произошло обрушение в строящемся жилом комплексе, возводимом напротив вокзала у старинной мельницы Борчанинова.
Сюжеты: Екатеринбург
Горожане, обратившиеся в СМИ, рассказали, что в ночное время услышали грохот, а утром обнаружили, что у строящегося дома обвалилась часть пролёта.
Судя по кадрам с места, обрушение произошло на уровне третьего этажа. Застройщик объяснил, что ничего серьезного не произошло. Рабочие занимались заливкой перекрытия, а впоследствии бракованная балка треснула и развалилась.
Также в строительной компании сообщили, что никто при обрушении не пострадал. В скором времени все недостатки будут устранены. Это не окажет влияния на несущую способность здания, передает E1.RU.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.RU
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей