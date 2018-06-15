Работы по строительству моста через пруд в Нижнем Тагиле идут по графику
15 июня, 17:00Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сергей Носов сообщил, что реализация проекта «Мост через тагильский пруд» идет по графику.
Сюжеты: Нижний Тагил
Экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов заявил, что строительство моста через тагильский пруд идет по плану.
Если мы говорим о проектах «Мост через тагильский пруд», я узнавал, все идет по графику. В августе проектирование, можно будет начинать процедуру сказал Сергей Носов.
Также врио губернатора Магаданской области сообщил, что финансирование проекта моста уже определено соглашениями, которые подписаны ранее, осталось только их выполнить.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей