Штрафы за антитеррористические нарушения могут быть введены в Свердловской области

На рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области внесён проект, предусматривающий введение штрафов за нарушение требований антитеррористической комиссии.

Свердловская область является площадкой для проведения масштабных международных мероприятий, и вопросы обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической, являются очень важными прокомментировала инициативу председатель Заксобрания Людмила Бабушкина

Согласно законопроекту, физические лица будут штрафоваться на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. Юридические лица вынуждены будут заплатить в казну от 50 до 500 тыс., сообщает URA.RU. Заксобрание Свердловской области обсудит предложение 26 июня.