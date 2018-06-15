Штрафы за антитеррористические нарушения могут быть введены в Свердловской области
15 июня, 06:35Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловские чиновники планируют ввести штрафные санкции для физических и юридических лиц, которые не соблюдают требования антитеррористической комиссии региона.
Сюжеты: Екатеринбург
На рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области внесён проект, предусматривающий введение штрафов за нарушение требований антитеррористической комиссии.
Свердловская область является площадкой для проведения масштабных международных мероприятий, и вопросы обеспечения безопасности, в том числе антитеррористической, являются очень важными прокомментировала инициативу председатель Заксобрания Людмила Бабушкина
Согласно законопроекту, физические лица будут штрафоваться на сумму от 30 до 50 тыс. рублей. Юридические лица вынуждены будут заплатить в казну от 50 до 500 тыс., сообщает URA.RU. Заксобрание Свердловской области обсудит предложение 26 июня.
© TagilCity.ru
городденьгиСвердловская областьполитикачиновникизаконодательное собраниеЕвгений Куйвашевзаконопроектбезопасностьштрафюридические лицафизические лицаБабушкина
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей