В Екатеринбурге неизвестные обстреляли людей из пейнтбольного оружия

Инцидент произошел у входа в ночное заведение на улице Сакко и Ванцетти, 48. Неизвестные подъехали ко входу по полосе встречного движения и открыли огонь по пятерым гостям увеселительного заведения и двум его сотрудникам.

Подъезжает «против шерсти» машина, ВАЗ белый. У него открываются оба окна и ребята атакуют, начинают обстреливать стоявших, рассказал директор заведения.

Нападавшие уехали после того, как один из сотрудников бара выбежал с битой. Пострадавшие получили гематомы от ударов шариками с краской. Кроме того, испорчен фасад здания и припаркованный рядом автомобиль. В полицию обратились пятеро посетителей заведения и владелец пострадавшего автомобиля. Служба участковых уполномоченных организовала проверку по данному происшествия.