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#домахорошо
В Екатеринбурге ущерб от снесенного у Храма-на-Драме забора оценен в 923 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге ущерб от снесенного у Храма-на-Драме забора оценен в 923 тыс. рублей

Сегодня, 23:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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