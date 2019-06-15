В Екатеринбурге ущерб от снесенного у Храма-на-Драме забора оценен в 923 тыс. рублей

Забор вокруг сквера за Драмтеатром в Екатеринбурге появился в ночь на 13 мая. Планировалось, что вместо сквера на Октябрьской площади будет возведен храм святой Екатерины. После этого горожане организовали стихийные акции протеста. Жители города снесли окружающий сквер забор. Акции протеста длились целую неделю. Были задержаны более 100 человек.