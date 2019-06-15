В Екатеринбурге ущерб от снесенного у Храма-на-Драме забора оценен в 923 тыс. рублей
Сегодня, 23:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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ООО «Храм Святой Екатерины» оценило ущерб от снесенного забора вокруг сквера за Театром драмы в Екатеринбурге в 923 тысячи рублей, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Забор вокруг сквера за Драмтеатром в Екатеринбурге появился в ночь на 13 мая. Планировалось, что вместо сквера на Октябрьской площади будет возведен храм святой Екатерины. После этого горожане организовали стихийные акции протеста. Жители города снесли окружающий сквер забор. Акции протеста длились целую неделю. Были задержаны более 100 человек.
По словам адвоката Дмитрия Палтусова, 17 мая было возбуждено уголовное дел по факту умышленного причинения ущерба. ООО «Храм Святой Екатерины» посчитало убытки и оценило ущерб в 923 205 рублей и 20 копеек. В полиции Екатеринбурга попросили направить официальный запрос для получения комментария по данному делу.
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