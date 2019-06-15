В Свердловской области изъяли 120 тысяч литров этилового спирта
Сегодня, 10:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с силовиками пресекли незаконный оборот этилового спирта, сообщает УРБК.
120 тысяч литров этилового спирта крепостью 95%, разлитого в пластиковые канистры, обнаружили при обследовании помещения на Полевском тракте. Данные растворы предназначены для наружного применения.
Медицинский спирт и автомобили, используемые для перевозки, изъяты до суда.
Ранее в Нижнем Тагиле сотрудники ФСБ изъяли пять тонн нелегального алкоголя.
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