Екатеринбуржцы требуют изменить проект реконструкции парка

Сегодня на территории парка установили забор. Реконструкцию парка начали в мае. Однако местные жители не довольны проектом. Сегодня они договорились собраться у забора парка, чтобы обсудить, как можно воздействовать на местные власти.

На встречу пришло несколько десятков человек. Жители окрестных домов говорят, что не хотят, чтобы в парке проходили шумные мероприятия.

Нам не нужны тут всякие шумные мероприятия! Идешь по городу — жарко, а сюда зайдешь — свежесть. Зачем все поганить? говорит женщина.

На встречу пришел депутат Константин Киселев. Он пояснил, что проектировщики не учли мнение горожан.

Например, площадка для йоги. Я спрашивал людей, они говорят — а нам этого не надо, сказал Киселев.

Также Киселев отметил, что во время прошлой встречи с активистами был достигнут ряд договоренностей. Но они не соблюдаются.