Екатеринбуржцы требуют изменить проект реконструкции парка

В Екатеринбурге горожане требуют изменить проект реконструкции парк имени XXII Партсъезда, пишет Е1.
Сегодня на территории парка установили забор. Реконструкцию парка начали в мае. Однако местные жители не довольны проектом. Сегодня они договорились собраться у забора парка, чтобы обсудить, как можно воздействовать на местные власти.
На встречу пришло несколько десятков человек. Жители окрестных домов говорят, что не хотят, чтобы в парке проходили шумные мероприятия.
Нам не нужны тут всякие шумные мероприятия! Идешь по городу — жарко, а сюда зайдешь — свежесть. Зачем все поганить? говорит женщина.
На встречу пришел депутат Константин Киселев. Он пояснил, что проектировщики не учли мнение горожан.
Например, площадка для йоги. Я спрашивал людей, они говорят — а нам этого не надо, сказал Киселев.
Также Киселев отметил, что во время прошлой встречи с активистами был достигнут ряд договоренностей. Но они не соблюдаются.
Ранее 50 жителей города уже проводили встречу в парке для обсуждения способов изменения в проекте. Они общались с представителями администрации Екатеринбурга, подрядчиком и авторами проекта, которые объявили, что учли пожелания жителей и изменили план благоустройства.