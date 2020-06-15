На Урале супругам с COVID-19 для госпитализации предложили сдать детей в детдом

6 июня медики госпитализировали мать двух детей в инфекционную больницу Североуральска с коронавирусом, а позднее этот диагноз подтвердился у отца семейства и бабушки. Мазок на новую инфекцию показал положительный результат у супруга и тещи, но был отрицательным у двухлетней дочки и восьмилетнего сына.

Участковый терапевт семьи стала настаивать на госпитализации мужчины, однако тот отказался – ему было не с кем оставить детей. Для решения проблемной ситуации на следующий день врач появилась на пороге квартиры вместе с местным участковым. По словам отца семейства, он решил позвонить в службу 112 для консультации – оттуда звонок перенаправили на горячую линию по коронавирусу. Специалисты последней посоветовали уральцу лечь в больницу, а детей сдать в детский дом.

В настоящий момент ситуация до сих пор не разрешилась – начальник местного роспотребнадзора пообещал мужчине выделить в инфекционной больнице отдельную палату для него и его детей, однако с таким выходом из ситуации уралец тоже не согласен.

У дочки и сына анализы на «корону» отрицательные. Сколько уже случаев, когда инфекцию подхватывали в больнице! считает отец семейства.