Из Екатеринбурга в Армению было вывезено 207 человек

Из столицы Урала самолет убыл в 13.24. В аэропорт Звартноц Airbus A321 он прибудет в 15.41 по местному времени.

Ранее в Екатеринбург были доставлены туристы из Еревага, Нью-Йорка, Индии, Таиланда и Арабских Эмиратов. Всех прибывших в столицу Урала направляют в обсерваторы под наблюдением медиков. Там они находятся в течение двух недель.