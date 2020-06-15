Из Екатеринбурга в Армению было вывезено 207 человек

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Из Екатеринбурга в Ереван убыл рейс «Уральских авиалиний». В Армению было отправлено 27 человек, в том числе 23 ребенка, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Из столицы Урала самолет убыл в 13.24. В аэропорт Звартноц Airbus A321 он прибудет в 15.41 по местному времени.
Ранее в Екатеринбург были доставлены туристы из Еревага, Нью-Йорка, Индии, Таиланда и Арабских Эмиратов. Всех прибывших в столицу Урала направляют в обсерваторы под наблюдением медиков. Там они находятся в течение двух недель.
Кроме того, одна из туристок, находящихся во Вьетнаме, так и не дождавшись эвакуации, родила ребенка.
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