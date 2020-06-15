Как изменились расходы и доходы тагильчан в период самоизоляции?

Ранее среди работодателей Свердловской области был проведен опрос. По его результатам стало известно, что 45% работодателей из тех, что приняли участие в нем, сократили штат. Однако 14% организаций начали, наоборот, увеличивать штат.

Что до граждан, то на их доходах и расходах также отразилась пандемия. Кто-то стал зарабатывать мало из-за перевода на неполную ставку, кто-то остался без работы, а некоторые наоборот, даже увеличили свои доходы. Кроме того, поменялись и статьи расходов. Постоянно находясь дома люди стали больше тратить на продукты, а кто-то, наоборот, затянул пояса и решил делать накопления.