Как изменились расходы и доходы тагильчан в период самоизоляции?
Сегодня, 12:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В связи с введенным режимом самоизоляции у жителей Нижнего Тагила стали меняться доходы, а также статьи расходов.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Ранее среди работодателей Свердловской области был проведен опрос. По его результатам стало известно, что 45% работодателей из тех, что приняли участие в нем, сократили штат. Однако 14% организаций начали, наоборот, увеличивать штат.
Что до граждан, то на их доходах и расходах также отразилась пандемия. Кто-то стал зарабатывать мало из-за перевода на неполную ставку, кто-то остался без работы, а некоторые наоборот, даже увеличили свои доходы. Кроме того, поменялись и статьи расходов. Постоянно находясь дома люди стали больше тратить на продукты, а кто-то, наоборот, затянул пояса и решил делать накопления.
Чтобы лучше разобраться в ситуации, TagilCity.ru решило провести опрос среди жителей города. Как изменилось ваше финансовое положение?
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