«Не подавал признаков жизни»: кинолог из Екатеринбурга спас тонущего мужчину

В сведу, 10 июня, Софронов решил искупаться на Визовском пруду, как вдруг заметил, что кто-то зовет на помощь. Оказалось, что один из купающих начал тонуть. Сергей бросился в воду и вытащил мужчину. После этого он оказал своими силами первую помощь до того, как на место прибыли сотрудники Росгвардии и скорая помощь.

По словам Сафронова, мужчина находился от него в 50-ти метрах. С помощью других отдыхающих его удалось вытащить на берег.

Но он не подавал никаких признаков жизни, поэтому мне пришлось самому оказывать ему первую медицинскую помощь, вспоминает Сергей.