«Не подавал признаков жизни»: кинолог из Екатеринбурга спас тонущего мужчину
Кинолог ИК-2 в Екатеринбурге, прапорщик внутренней службы Сергей Софронов, спас тонущего мужчину на Визовском пруду, а также оказал ему первую помощь, сообщает «Комсомольская правда».
В сведу, 10 июня, Софронов решил искупаться на Визовском пруду, как вдруг заметил, что кто-то зовет на помощь. Оказалось, что один из купающих начал тонуть. Сергей бросился в воду и вытащил мужчину. После этого он оказал своими силами первую помощь до того, как на место прибыли сотрудники Росгвардии и скорая помощь.
По словам Сафронова, мужчина находился от него в 50-ти метрах. С помощью других отдыхающих его удалось вытащить на берег.
Но он не подавал никаких признаков жизни, поэтому мне пришлось самому оказывать ему первую медицинскую помощь, вспоминает Сергей.
В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области изданию рассказали, что после армии Сергей решил продолжать карьеру военного и выбрал профессию кинолога. Он начал свою службу осенью 2018 года в ИК-2. За его поступок руководством ГУФСИН будет направлено соответствующее ходатайство в ГУ МЧС России по Свердловской области для представления к специальной награде за спасение утопающего.