Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет платить ФСС

Как сообщают «Новые известия», пособие могут получать работающие родители или другие родственники, ухаживающие за ребёнком. Они будут получать деньги за счет ФСС (Фонда социального страхования).

Отмечается, что минимальный размер пособия действует и для первого, и для последующих детей.

Чтобы оформить пособие, нужно написать заявление на отпуск по уходу за младенцем, а также о начислении данной выплаты. К нему нужно приложить копию свидетельства о рождении малыша. Второй родитель должен будет взять с места работы справку о том, что он не получает данное пособие и в отпуске по уходу за ребенком не находится.

Всем, кто получал выплату ранее, с 1 июня ее размер автоматически пересчитается при необходимости. Для этого не нужно будет писать новые заявления или прикладывать документы.

Пособие по уходу за малышом могут получать его мать, отец либо другой родственник. Этому лицу нужно будет оформить отпуск по уходу за ребенком и работать по трудовому договору.

Пособие можно получать даже в тех случаях, если его получатель работает на дому или на условиях неполного рабочего времени. При этом важно, чтобы лицо фактически осуществляло уход за ребенком.