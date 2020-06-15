Предприниматель из Сухого Лога попал под суд за убийство двух сибирских косуль
Вчера, 23:41ОбществоФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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В Сухом Логу 42-летнего бизнесмена будут судить за убийство двух сибирских косуль, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следователи предали материалы уголовного дела в суд. В январе 2020 года егерь позвонил в полицию, когда услышал выстрелы. Вместе с ним сотрудники Госавтоинспекции нашли трупы двух косуль в машине, которой управлял бизнесмен. Также в салоне нашли ружье. У задержанного мужчины имелась лицензия на отстрел кабана.
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Любитель лесных деликатесов знал, что в этот период охота запрещена, но решил рискнуть, возможно, надеясь, что «корочки» помогут. Не помогли, рассказал Горелых.
Обвиняемый признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Горелых добавил, что по иску департамента охраны животного мира бизнесмен обязан заплатить еще 532 тысячи рублей.
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