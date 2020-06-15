Предприниматель из Сухого Лога попал под суд за убийство двух сибирских косуль

Следователи предали материалы уголовного дела в суд. В январе 2020 года егерь позвонил в полицию, когда услышал выстрелы. Вместе с ним сотрудники Госавтоинспекции нашли трупы двух косуль в машине, которой управлял бизнесмен. Также в салоне нашли ружье. У задержанного мужчины имелась лицензия на отстрел кабана.