Режим самоизоляции в Свердловской области продлен в очередной раз
Сегодня, 14:00ОбществоФото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
Так, режим самоизоляции в регионе будет действовать еще в течение недели до 22 июня
Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится. Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своем здоровье, написал губернатор.
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Указ о продлении самоизоляции
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Напомним, за прошедшие сутки в регионе было подтверждено 233 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 9558 человек.
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