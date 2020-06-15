Режим самоизоляции в Свердловской области продлен в очередной раз

Так, режим самоизоляции в регионе будет действовать еще в течение недели до 22 июня

Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится. Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своем здоровье, написал губернатор.