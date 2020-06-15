Роспотребнадзор обязал отели отчитываться о размещении неженатых пар в одном номере

Если вдруг в одном номере размещается пара, которая не зарегистрировала официальный брак, то гостиница должна будет дать объяснения.

Данные рекомендации действуют с июня. Кроме того, ведомство рекомендовало отелям организовать для гостей питание в номерах или по меню. Эти меры введены с целью борьбы с распространением коронавируса.

По словам президента Российской гостиничной ассоциации Геннадия Ламшина, отели могут найти выход. К примеру, заселиться в один номер могут жених и невеста, а также друзья, которые общаются постоянно.

Он отметил, что в рекомендациях есть отдельное положение о сопровождающих лицах. Они также могут заселяться с гостем в один номер.