Самоизоляция, день семьдесят шестой. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня стало известно о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции граждан еще на неделю до 22 июня. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Кроме того, никаких новых послаблений он не ввел. Так что, разрешено работать только магазинам с отдельным входом до 400 квадратных метров по площади, не считая тех, что работали ранее.

Указ о продлении самоизоляции Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

В Нижнем Тагиле число заболевших коронавирусом увеличилось на четыре человека. Таким образом, с начала пандемии инфекция выявлена у 358 горожан.

Одна из тагильчанок написала письмо в администрацию президента России Владимира Путина. Она попросила его объяснить, почему единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей не положены детям от 16 до 18 лет.

Тагильчанка обратилась к Путину из-за отсутствия выплат на детей с 16 до 18 лет

Продолжают жители города обращаться и к губернатору Евгению Куйвашеву на его странице в Instagram.

Так, одна из местных жительниц поинтересовалась, как попасть в детский сад. Девушка рассказала, что их с мужем с 15 июня вывели на работу, а в детских садах нет мест в дежурных группах.

Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram

Тагильчане в период пандемии коронавируса пересмотрели свои расходы и стали иначе распоряжаться своей зарплатой. Кроме того, изменился у многих и уровень дохода. В связи с этим TagilCity.ru запустило опрос, на основании которого будет подготовлен материал о расходах граждан в период режима самоизоляции.

Как изменились расходы и доходы тагильчан в период самоизоляции?

Учебный год уже закончился. Некоторые школы начинают выдавать выпускникам аттестаты. Так, в группе Школы № 49 во «Вконтакте» рассказали, что прошла церемония вручения документов об образовании.

В Свердловской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 233 человека за прошедшие сутки. Так, общее число зараженных составляет 9558 человек. Число выздоровевших составляет 4235 человек, а скончались от инфекции в регионе 50 человек.