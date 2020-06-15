Свердловская область вошла в первые 30 регионов по уровню благосостояния семей
Сегодня, 12:29ОбществоФото: pixabay.com
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Свердловская область заняла 24 место из 85 регионов России по уровню благосостояния семей, сообщают «РИА-Новости».
Так, согласно исследованиям экспертов, в среднестатистической семье с двумя детьми в Свердловской области после оплаты всех минимальных расходов остается чуть больше 27 тысяч рублей, а с одним ребенком — 38 тысяч рублей.
В Курганской области у семей остается 11 и 22 тысячи рублей соответственно, а в Тюменской области — 39 и 51 тысяча рублей соответственно.
Эксперты составляли рейтинг по итогам 2019 года. Он рассчитывался по максимальному остатку средств семей со средней зарплатой на основании данных Росстата. Предполагалось, что в семье проживает двое взрослых, а также один или двое детей. Расчет осуществлялся посредством сложения двух среднегодовых зарплат после вычета НДФЛ и вычитания прожиточных минимумов.
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