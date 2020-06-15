Свердловская область вошла в первые 30 регионов по уровню благосостояния семей

Так, согласно исследованиям экспертов, в среднестатистической семье с двумя детьми в Свердловской области после оплаты всех минимальных расходов остается чуть больше 27 тысяч рублей, а с одним ребенком — 38 тысяч рублей.

В Курганской области у семей остается 11 и 22 тысячи рублей соответственно, а в Тюменской области — 39 и 51 тысяча рублей соответственно.