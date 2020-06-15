Тагильчан предупредили о пожароопасном периоде из-за тополиного пуха

В сообщении отмечается, что время созревания семян тополей длится до десяти дней. Пух может скапливаться возле строений, во дворах, около автостоянок, забивая радиаторы и воздушные фильтры автомобилей.

Тагильчан предупреждают, что пух легко воспламеняется моментально. Источником горения может послужить непотушенный окурок или спичка, проведение работ с огнем вблизи скопления пуха или детские шалости.

В период высокой пожароопасности необходимо возле деревянных построек регулярно очищать и поливать пух, запретить детям играть со спичками и поджигать пух, а также руководители предприятий должны установить контроль за режимом курения, тщательно проводить подготовку к сварочным и огневым работам. Гражданам рекомендуется на территории частных домов и на садовых участках установить бочки с водой, а на территории садоводческих товариществ и предприятий разместить щиты с набором средств для тушения пожара.