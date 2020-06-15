Тагильчанка обратилась к Путину из-за отсутствия выплат на детей с 16 до 18 лет
Жительница Нижнего Тагила Наталья Прасолова 8 июня написала письмо в администрацию президента России Владимира Путина с просьбой объяснить, почему недавние единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей для детей от трех до 16 лет не были выплачены детям от 16 до 18. По словам женщины, ответ был получен на следующий день.
Однако в ответном письме от администрации президента тагильчанке сообщили, что её запрос направлен в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Вот и все, собственно. Они сами перенаправили моё письмо в Министерство труда и социальной защиты. От них ответа пока не было,пояснила TagilCity.ru Прасолова.
Кроме того, 15 июня Наталья Прасолова рассказала о своём письме группе «Типичный тагильчанин» в социальной сети во «Вконтакте» и призвала родителей детей 16-18 лет последовать ей примеру.
Просьба родителей, у которых есть дети такого возраста, пишите тоже такие письма. Чем больше напишет, тем быстрее получим ответ. А то какая-то дискриминация,написала Наталья.
Однако в комментариях к записи мнения разделись. Часть поддержала горожанку, а друга часть не согласилась с Натальей Прасоловой заявив, что такие возрастные рамки обоснованы тем, что с 16 лет подростки уже могут начинать работать.
Напомним, 1 июня жители Нижнего Тагила получили первые выплаты на детей от трех до 16 лет, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в связи с пандемией коронавируса. Ранее Пенсионный фонд России опубликовал данные по выплатам на детей от трех до 16 лет. Так, сообщалось, что 1 июня более 15 миллионов семей получат первые выплаты. Это касается тех, кто подал заявление до 22 мая.