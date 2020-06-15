Тагильчанка обратилась к Путину из-за отсутствия выплат на детей с 16 до 18 лет

Однако в ответном письме от администрации президента тагильчанке сообщили, что её запрос направлен в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Вот и все, собственно. Они сами перенаправили моё письмо в Министерство труда и социальной защиты. От них ответа пока не было,пояснила TagilCity.ru Прасолова.

Ответ тагильчанке из администрации президента РФ Фото: Наталья Прасолова

Кроме того, 15 июня Наталья Прасолова рассказала о своём письме группе «Типичный тагильчанин» в социальной сети во «Вконтакте» и призвала родителей детей 16-18 лет последовать ей примеру.

Просьба родителей, у которых есть дети такого возраста, пишите тоже такие письма. Чем больше напишет, тем быстрее получим ответ. А то какая-то дискриминация,написала Наталья.

Однако в комментариях к записи мнения разделись. Часть поддержала горожанку, а друга часть не согласилась с Натальей Прасоловой заявив, что такие возрастные рамки обоснованы тем, что с 16 лет подростки уже могут начинать работать.