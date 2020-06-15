TagilCity.ru вошло в пятерку цитируемых в соцсетях СМИ Свердловской области
Сегодня, 20:17ОбществоФото: pixabay.com
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Согласно данным сайта «Медиаметрикс», TagilCity.ru занял четвертое место в рейтинге цитируемости СМИ в социальных сетях за май 2020 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации ресурса, чаще всего в мае пользователи репостили на своих страницах материалы портала E1.RU. В общей сложности из социальных сетей было зафиксировано больше 518 тысяч переходов по ссылкам из соцсетей.
На второе и третье место вышел портал ku66.ru Каменска-Уральского (138 000 переходов), а также издание из Челябинска 74.RU (больше 129 тысяч переходов).
TagilCity.ru вышел на четвертую строчку, а пермский сайт «PrоГород» progorod59.ru попал на пятое место.
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Рейтинг цитируемости в соцсетях
Фото: скриншот сайта "Медиаметрикс"
«Медиаметрикс» составляет рейтинг СМИ на основе переходов на страницы новостей и иных материалов из различных социальных сетей. Количество переходов отображается на сайте портала в онлайн-режиме.
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