TagilCity.ru вошло в пятерку цитируемых в соцсетях СМИ Свердловской области

По информации ресурса, чаще всего в мае пользователи репостили на своих страницах материалы портала E1.RU. В общей сложности из социальных сетей было зафиксировано больше 518 тысяч переходов по ссылкам из соцсетей.

На второе и третье место вышел портал ku66.ru Каменска-Уральского (138 000 переходов), а также издание из Челябинска 74.RU (больше 129 тысяч переходов).

TagilCity.ru вышел на четвертую строчку, а пермский сайт «PrоГород» progorod59.ru попал на пятое место.

Рейтинг цитируемости в соцсетях Фото: скриншот сайта "Медиаметрикс"